«Difficile, penso di no. Quando parliamo del Mondiale classico, c’è una grande storia dietro. In più chi lo gioca rappresenta il suo paese, è selezionato per farlo. In questo caso invece si difendono i colori di un club, quindi di una tifoseria».

Lei ha vissuto il Triplete del 2010: c’è una ricetta per riuscire a rimanere competitivi in tutte le competizioni fino alla fine?

«Quando prepari una stagione, la prepari per vincere ogni trofeo. A noi con Mourinho è successo così nel 2010. Tutto fu gestito molto bene, con l’obiettivo di arrivare alla fine dell’annata al top della condizione nei momenti clou. Non penso ci sia una formula magica, credo che tutta dipenda dal lavoro e da uno staff tecnico brillante nel preparare i giocatori».

«Diego visse un momento straordinario che sarà ricordato per sempre, visto che segnò in tutte le gare decisive. Lautaro oggi è un idolo, un giocatore fortissimo, leader e capitano. Vedremo, ognuno ha la sua storia».

«Difficile pronosticarlo. L’Inter, se starà bene, potrà arrivare fino alla fine. La Juve non so, è un punto di domanda. Ha vissuto un po’ di “casini” in questa stagione, ha licenziato l’allenatore e ora è arrivato uno nuovo con metodologie diverse. Ci vuole tempo per trovare il feeling giusto e in questo senso l’Inter è ovviamente più avanti».