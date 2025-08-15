Intervistato da L'Eco di Bergamo, Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta, ha parlato così dell'addio di Mateo Retegui e di quello probabile di Ademola Lookman: "Abbiamo perso giocatori che hanno prodotto l’80-90% dei nostri gol e non sarà facile sostituirli.
Juric: “Lookman? Con lui e Retegui persi l’80% dei nostri gol, non credo che…”
Non credo che arriverà qualcuno capace di replicare in un colpo solo i numeri di Retegui o Lookman, ma dobbiamo rinforzarci con intelligenza e ampliare le soluzioni. Chi è già qui può crescere e avvicinarsi a quel livello".
