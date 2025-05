«Un bilancio della stagione? Credo che quest'anno abbiamo fatto malissimo in Coppa Italia, in Champions League potevamo fare di più, ma c'era bisogno di tornarci in CL e l'obiettivo è stato raggiunto. Ora dobbiamo metterci al lavoro per il Mondiale per Club per onorare la maglia bianconera. Andremo lì per fare il cento per cento», ha sottolineato Locatelli.