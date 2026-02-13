Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia della partita contro l'Inter:
news
Juventus, Locatelli: “Con l’Inter partita speciale, dettagli decisivi. Siamo carichi”
"Una partita speciale, che tutti vogliono giocare. San Siro è un grandissimo stadio. Siamo sulla strada giusta come gioco, idee e consapevolezza. Dobbiamo continuare così, vogliamo ottenere un buon risultato domani. Siamo carichi, c'è una bella energia. A volte ci manca cattiveria, ma ci stiamo lavorando. In queste partite sono decisivi i dettagli, c''è voglia di far bene. C'è sempre voglia di far gol, ma l'importante è che si segni per il bene della Juventus, spero di far gol già domani, anche perché ci sono già riuscito. Quando è arrivato Spalletti abbiamo parlato. Ero già molto felice quando è arrivato, abbiamo un buon rapporto. Poi, è sempre il campo che parla. Ora dobbiamo inseguire i nostri obiettivi".
"I fischi a Cambiaso? Il calcio è questo: quando ho ricevuto gli applausi mi sono emozionato. Lui non deve farsi influenzare, deve restare tranquillo, sa che su di noi può contare. Deve stare sereno e lavorare come noi. Che partita mi aspetto? Aggressiva, loro sono fisici. Sono forti, ma noi vogliamo ribattere. Spero non ci siano troppi gol. Obiettivi? Credo sia inutile parlare di altro che non sia il quarto posto. Siamo a -12 da loro, bisogna fare una partita alla volta".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA