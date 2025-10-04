Le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore toscano alla vigilia della sfida di campionato Juventus-Milan

Alessandro De Felice Redattore 4 ottobre - 12:03

Giornata di vigilia in casa Milan. Domani sera i rossoneri saranno impegnati all'Allianz Stadium contro la Juventus, una sfida speciale per l'allenatore del Diavolo Massimiliano Allegri.

Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa, come di consueto, per presentare il match, valido per la sesta giornata di Serie A 2025/26.

"Bella partita, per noi è importante fare un altro passo in avanti contro una squadra che si giocherà lo Scudetto fino alla fine. Dovremo essere bravi. [...] Noi dobbiamo restare concentrare sull'obiettivo finale, il Milan deve tornare a giocare la Champions. Per farlo dobbiamo continuare a lavorare, mancano tante partite e tanti punti. Ci saranno anche momenti difficili, noi dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo".

Sulla Juve e il ritorno all'Allianz Stadium:

"Non è una rivincita. Quando sono andato alla Juve ho ringraziato il Milan per i primi 4 anni. Prima di tornare qui ho ringraziato la Juve. Domani non è una rivincita, sarà una bella partita. Dovremo fare una bella partita tatticamente. [...] La Juve ha un punto in meno e domani c'è lo scontro diretto. Dobbiamo continuare a lavorare. Manca ancora tanto, dobbiamo fare un passo alla volta, non abbiamo vinto il campionato o raggiunto la Champions. Serve equilibrio".

Questa Juve è più forte della sua ultima Juve?

"Il calcio è cambiato tanto, non si possono fare paragoni con il passato. E' una Juve diversa, come questo è un Milan diverso da quello che ho allenato la prima volta".

Basta un pareggio?

"Per raggiungere l'obiettivo finale serve un certo numero di punti. Di solito per il quarto posto servono 74-75 punti. Domani dobbiamo giocare una partita molto tecnica, loro pressano tanto, hanno fatto sempre gol, hanno giocatori importanti. Quando ci sono gare così di solito vengono fuori belle partite, sono gare belle da giocare".

Tomori, Leao e i dubbi di formazione:

"Tomori è a disposizione. Leao ha fatto una bella settimana, è la prima dal 17 agosto. Domenica volevo farlo entrare, ma non così presto. Leao sta crescendo di condizione, così come Nkunku. A sinistra? Ho fiducia in lui come in tutti i giocatori della rosa. Domani giocherà o Barteaghi o Athekame che può giocare anche a sinistra. Oggi c'è l'ultimo allenamento. La prima valutazione sarà su Tomori, gli altri stanno tutti bene. Non dimentichiamo che i cambi sono fondamentali. Ai ragazzi ho detto che la cosa importante è vincere le partite. Oggi deciderà chi far giocare. [...] Sono contento di Ricci che può giocare davanti alla difesa e da interno. Ricci è cresciuto tanto. Nkunku è cresciuto fisicamente".