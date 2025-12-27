"Palestra è un patrimonio del nostro calcio. Ha strapotere fisico, sa giocare con entrambi i piedi, gioca con scioltezza. Quello che mi ha colpito è questa sua personalità palla al piede: balza all'occhio il fatto che non sai mai dove può andare, ed è un'abilità che hanno in pochi. Sa crossare di destro e di sinistro. E' un ragazzo che ascolta, e gli dico che non sono contento di come ha fatto nelle due fasi nelle ultime due partite. Se ho paura che andrà via a gennaio? Non ho paura, secondo me il percorso più giusto per lui è quello che gli abbiamo prospettato a luglio. In certe dinamiche non entro, non è mio compito, ma mi auguro che possa restare qui fino a giugno".