Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in trasferta contro il Torino, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato anche della situazione di Marco Palestra, laterale accostato con insistenza anche all'Inter nelle ultime settimane.
Pisacane: “Palestra ha strapotere, c’è una cosa che mi colpisce. Il suo futuro? Secondo me…”
Ecco le sue dichiarazioni:
"Palestra è un patrimonio del nostro calcio. Ha strapotere fisico, sa giocare con entrambi i piedi, gioca con scioltezza. Quello che mi ha colpito è questa sua personalità palla al piede: balza all'occhio il fatto che non sai mai dove può andare, ed è un'abilità che hanno in pochi. Sa crossare di destro e di sinistro. E' un ragazzo che ascolta, e gli dico che non sono contento di come ha fatto nelle due fasi nelle ultime due partite. Se ho paura che andrà via a gennaio? Non ho paura, secondo me il percorso più giusto per lui è quello che gli abbiamo prospettato a luglio. In certe dinamiche non entro, non è mio compito, ma mi auguro che possa restare qui fino a giugno".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA