"Possiamo sì definirla una vittoria sporca, difficile, impegnativa. Nel secondo tempo abbiamo meritato, abbiamo dovuto reggere botta alla fisicità e alla corsa del Pisa. Saremmo potuti andare anche sotto, abbiamo sofferto. Poi la partita si è indirizzata nella maniera corretta".

"I cambi? Zhegrova ha quelle qualità, ma avuto la febbre alta in settimana e si è allenato con la squadra solo una volta. Di più non poteva giocare. E' una vittoria importante, perché vincere su campi come questo, su cui hanno sofferto tutte, è sempre difficile. Classifica? La Juventus deve fare la Juventus: abbiamo delle aspirazioni maggiori rispetto a quanto fatto fin qui. Dobbiamo restare a contatto con le squadre più forti, poi bisogna essere umili e venire su questi campi e fare quel che c'è da fare".