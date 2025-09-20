FC Inter 1908
Juventus, Tudor: “Oggi avrei voluto un altro arbitro, 2 episodi vergognosi”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus dopo il pareggio per 1-1 tra i bianconero e il Verona al Bentegodi
Dopo il pari per 1-1 maturato al Bentegodi di Verona, con i gol di Conceicao e Orban su rigore, l'allenatore della Juventus Igor Tudor ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN:

"Oggi avrei voluto più energia, un calcio totalmente diverso ma si gioca ogni sette giorni. E avrei voluto un altro arbitro. Non abbiamo fatto una di dei minore partite e alla fine prendiamo questo punto perché non si può neanche vincere sempre".

Poi aggiunge:

"Il rigore è una roba vergognosa, uno non vede la palla là... Non esistono questi rigori qua. Lo posso dare solo a quelli che non ha giocato mai a calcio. E1 una regola vergognosa. Poi rosso su sui gatti che ero davanti. L’ho visto io. Mi ha detto (l'arbitro, ndr) che non l’ha caricato... Una roba mai vista un tempo decisioni due così. Su decisioni così non so cosa dire".

Su Orban-Gatti:

"Se a questo non gli dà un rosso e non so per cosa glielo dà. Guarda solo il gomito... Se questo non è rosso ragazzi... Veramente una vergogna. Col VAR oggi questi due decisioni... Non voglio parlare di questo come scuse però le partite si decidono così".

