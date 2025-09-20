Juventus, Tudor: “Oggi avrei voluto un altro arbitro, 2 episodi vergognosi”

Dopo il pari per 1-1 maturato al Bentegodi di Verona, con i gol di Conceicao e Orban su rigore, l'allenatore della Juventus Igor Tudor ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN:

"Oggi avrei voluto più energia, un calcio totalmente diverso ma si gioca ogni sette giorni. E avrei voluto un altro arbitro. Non abbiamo fatto una di dei minore partite e alla fine prendiamo questo punto perché non si può neanche vincere sempre".