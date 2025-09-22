FC Inter 1908
Santanché: “San Siro? Demolirlo non è utile, bisogna fare le cose con buonsenso”

La ministra del Turismo Daniela Santanché ha parlato di San Siro a margine degli Stati Generali degli affitti brevi 2025 promossi da Aigab
"Bisogna fare le cose con buon senso. Nessuno é contro il nuovo stadio, ma molti, e anche noi, riteniamo che demolire lo stadio di San Siro non sia utile, né in termini di costo, né in termini di quella che é un'icona di Milano perché lo stadio per intere generazioni é stato un elemento importante e iconico. Quindi, come tutte le cose, ci vuole buon senso".

Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché a margine degli Stati Generali degli affitti brevi 2025 promossi da Aigab dopo le preoccupazioni espresse dal presidente dell'Inter Giuseppe Marotta.

