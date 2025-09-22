Santanché: “San Siro? Demolirlo non è utile, bisogna fare le cose con buonsenso”

"Bisogna fare le cose con buon senso. Nessuno é contro il nuovo stadio, ma molti, e anche noi, riteniamo che demolire lo stadio di San Siro non sia utile, né in termini di costo, né in termini di quella che é un'icona di Milano perché lo stadio per intere generazioni é stato un elemento importante e iconico. Quindi, come tutte le cose, ci vuole buon senso".