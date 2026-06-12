Ricardo Kakà, ex trequartista brasiliano del Milan e Pallone d'Oro nel 2007, è intervenuto all'interno di Rio Ferdinand Presents, il podcast ideato dall'ex difensore inglese. Tra le varie domande a cui si è sottoposto, non poteva mancare quella sul compagno di squadra più forte con cui ha giocato in carriera: "Il miglior giocatore con cui abbia mai giocato è Ronaldo, il Fenomeno. Il suo modo di pensare unito alla sua qualità nell'esecuzione... È incredibile da vedere. A volte mi chiedevo: "Come fa a pensare una cosa del genere?" e poi a realizzarla. L'intesa migliore? Avevo un'ottima intesa con Pirlo. Non dovevi chiedere la palla né fare nulla, la palla arrivava da sola. Lo stesso vale per Seedorf".