Harry Kane , attaccante inglese del Bayern Monaco, nel corso di un'intervista concessa a ESPN ha parlato anche dell'Inter, prossimo avversario dei bavaresi in Champions League: "Sarebbe un sogno vincere la Champions League. È stato un mio sogno praticamente per tutta la vita. E non solo abbiamo l'opportunità di vincerla quest'anno, ma anche di farlo a casa davanti ai nostri tifosi: penso che renderebbe tutto ancor più speciale.

Penso che quando hai l'opportunità di fare cose del genere, questo ti eccita. Ovviamente, ci saranno un po' di nervosismo, eccitazione, attesa. Ci aspetta una grande partita, una partita dura nei quarti di finale contro l'Inter, quindi dovremo solo essere pronti. Sappiamo che quando siamo in giornata possiamo battere chiunque. Abbiamo una squadra abbastanza forte per farlo, ma si tratta di essere costanti sulle due gare e poi vedere fin dove puoi arrivare. Ma di sicuro, sapere quanto significherà per i nostri tifosi a Monaco, giocare qui a Monaco, penso che dia a tutti un po' di motivazione in più".