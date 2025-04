Il suo gol a inizio ripresa aveva illuso il Bayern Monaco, ma alla fine non è bastato. Harry Kane, al termine del match di San Siro contro l'Inter, ha commentato con amarezza l'eliminazione dalla Champions League: "Le ragioni di questa eliminazione sono molteplici. Certo, è dura lasciare il campo ora che abbiamo dato tutto per vincere la partita. Abbiamo avuto abbastanza occasioni per segnare più gol in entrambe le partite. E subire due gol su calci piazzati stasera ci amareggia. Alla fine eravamo molto vicini al traguardo, ma in partite così importanti sono i momenti che contano, e loro li hanno sfruttati meglio di noi.