Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern Monaco, nel corso di un'intervista concessa a Ran ha parlato anche dell'imminente confronto con l'Inter nell'andata dei quarti di finale di Champions League: "I tanti infortuni? Tutti sono importanti. È sempre un luogo comune quello che si dice prima della stagione, quando tutti stanno bene, ma poi ci rendiamo conto che è vero. Ognuno ha le sue occasioni e tutti devono impegnarsi per essere presenti nel momento decisivo. Proprio come ha fatto Stanisic, che ha giocato in una posizione insolita per lui, come terzino sinistro, e ha fatto davvero molto bene: è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno solo di undici giocatori per decidere in qualche modo le partite: abbiamo bisogno dell'intera squadra in questo momento, soprattutto perché abbiamo molti infortuni. E dobbiamo poter contare l'uno sull'altro".