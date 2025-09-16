Davy Klaassen ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di Champions League tra Ajax e Inter:
Klaassen: “Inter, un anno indimenticabile. Loro favoriti e tra le top in Europa, noi…”
"Sarà una partita speciale per me, sono felice di rivedere ex compagni, una partita bella per me"
Quali sono i ricordi più belli, l'anno della seconda stella?
"Un anno incredibile, indimenticabile per me, per noi, la seconda stella, la Supercoppa. Avrei voluto giocare di più, è normale ma è stato un anno bello"
Se dovessi fare gol, esulterai?
"Un po' ma con rispetto"
Cosa pensi dell'Inter di oggi?
"Hanno cambiato lo staff e alcuni giocatori ma sono forti, è una delle squadre più forti al mondo. L'Inter è favorita domani, non sempre il favorito vince"
Come è il tuo Ajax?
"Vogliamo vincere il campionato, abbiamo uno staff nuovo e non è facile all'inizio ma stiamo crescendo, step by step. Abbiamo tanti giovani, è normale all'Ajax ma vogliamo fare una grande partita domani"
Hai sentito alcuni vecchi compagni?
"Con Dumfries e De Vrij settimana scorsa, dopo la partita ci vedremo"
