Klaassen: “Inter, un anno indimenticabile. Loro favoriti e tra le top in Europa, noi…”

"Sarà una partita speciale per me, sono felice di rivedere ex compagni, una partita bella", ha detto Klaassen ai microfoni di Sky

Matteo Pifferi Redattore 16 settembre - 19:30

Davy Klaassen ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di Champions League tra Ajax e Inter:

"Sarà una partita speciale per me, sono felice di rivedere ex compagni, una partita bella per me"

Quali sono i ricordi più belli, l'anno della seconda stella?

"Un anno incredibile, indimenticabile per me, per noi, la seconda stella, la Supercoppa. Avrei voluto giocare di più, è normale ma è stato un anno bello"

Se dovessi fare gol, esulterai?

"Un po' ma con rispetto"

Cosa pensi dell'Inter di oggi?

"Hanno cambiato lo staff e alcuni giocatori ma sono forti, è una delle squadre più forti al mondo. L'Inter è favorita domani, non sempre il favorito vince"

Come è il tuo Ajax?

"Vogliamo vincere il campionato, abbiamo uno staff nuovo e non è facile all'inizio ma stiamo crescendo, step by step. Abbiamo tanti giovani, è normale all'Ajax ma vogliamo fare una grande partita domani"

Hai sentito alcuni vecchi compagni?

"Con Dumfries e De Vrij settimana scorsa, dopo la partita ci vedremo"