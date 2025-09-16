Ajax-Inter di domani sarà una partita particolare per Davy Klaassen. L'olandese, tornato all'Ajax dopo la parentesi non fortunatissima in nerazzurro, si è presentato in conferenza stampa alla vigilia. Qui le sue considerazioni su domani: “Quando c’ero io all’Inter c’era uno spirito di squadra grandissimo, abbiamo vinto tanto. Anche quando le partite non andavano bene, restavamo compatti. Ho vissuto un anno fantastico e sarà bello ritrovare tutti.
Ajax, Klaassen: “Nell’anno all’Inter mi colpì un aspetto. La differenza con noi…”
Sarà importante vincere domani, al di là di quello che la gara può rappresentare per me a livello personale. Sono giocatori molto fisici, hanno un’intelligenza molto alta. Sarà molto difficile. Noi dobbiamo provare a vincere duelli. Il nostro allenatore ha fatto la sua preparazione per questa gara, io ho aiutato con qualche consiglio. Per domani sono fiducioso, ma anche realista: so che non siamo al livello a cui vorremmo essere, ma ci proveremo.
In Italia ho imparato tanto. Ci sono giocatori di alto livello, cooperano tra di loro e sono davvero una squadra: questo mi ha colpito. Ci vuole una certa stabilità e loro ce l’hanno. L’Inter ha giocatori che giocano insieme da 5-6 anni, hanno avuto tanto tempo per crescere. Qui ci sono giovani che vanno via dopo 1 anno o 2, sarebbe importante costruire un ciclo con gli stessi giocatori. Chivu ha cambiato qualcosa? Il sistema è più o meno lo stesso, anche se ci sono delle piccole differenze. Ho visto molte cose che già conosco.
Sento l’inno della Champions League in ogni negozio qui, si percepisce un’attenzione diversa per queste partite".
