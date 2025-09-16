Ajax-Inter di domani sarà una partita particolare per Davy Klaassen. L'olandese, tornato all'Ajax dopo la parentesi non fortunatissima in nerazzurro, si è presentato in conferenza stampa alla vigilia. Qui le sue considerazioni su domani: “Quando c’ero io all’Inter c’era uno spirito di squadra grandissimo, abbiamo vinto tanto. Anche quando le partite non andavano bene, restavamo compatti. Ho vissuto un anno fantastico e sarà bello ritrovare tutti.

Sarà importante vincere domani, al di là di quello che la gara può rappresentare per me a livello personale. Sono giocatori molto fisici, hanno un’intelligenza molto alta. Sarà molto difficile. Noi dobbiamo provare a vincere duelli. Il nostro allenatore ha fatto la sua preparazione per questa gara, io ho aiutato con qualche consiglio. Per domani sono fiducioso, ma anche realista: so che non siamo al livello a cui vorremmo essere, ma ci proveremo.

In Italia ho imparato tanto. Ci sono giocatori di alto livello, cooperano tra di loro e sono davvero una squadra: questo mi ha colpito. Ci vuole una certa stabilità e loro ce l’hanno. L’Inter ha giocatori che giocano insieme da 5-6 anni, hanno avuto tanto tempo per crescere. Qui ci sono giovani che vanno via dopo 1 anno o 2, sarebbe importante costruire un ciclo con gli stessi giocatori. Chivu ha cambiato qualcosa? Il sistema è più o meno lo stesso, anche se ci sono delle piccole differenze. Ho visto molte cose che già conosco.