Presente a Roma alla cerimonia di consegna dei premi 'Manlio Scopigno' e 'Felice Pulici', dove il figlio Jonathan (in forza al Cesena) ha trionfato come miglior portiere della scorsa stagione di Serie B, Jurgen Klinsmann è stato intervistato da Angelo Mangiante per Skysport e ha parlato anche dell'Inter.
news
Klinsmann: “Ero a Monaco e ho sofferto per l’Inter. Quest’anno ha fame e…”
«Italia '90? Bei ricordi, non può essere altrimenti quando vinci il Mondiale (contro l'Argentina.ndr). La Germania di quei tempi è stata una squadra eccezionale. Con Voller e Matthaus che era uno dei migliori al mondo in quel momento. Dall'altra parte c'era Maradona e quindi si capisce il livello. Abbiamo vinto quella gara con un rigore di Andy Brehme che purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso ma abbiamo vinto quel Mondiale meritatamente perché eravamo ad altissimo livello e stare all'Olimpico oggi me la ricorda bene quella partita», ha detto.
-Ha parlato di Brehme, Matthaus e quindi ci fa pensare all'Inter: con che occhi la guarda la squadra nerazzurra?
Ovviamente seguo sempre l'Inter, per me è una squadra del cuore. E poi l'ho vista giocare in America, al Mondiale per Club, sono sempre in contatto con Ferri e Bergomi. Abbiamo il gruppo whatsapp di quel gruppo là e quindi seguo sempre cosa fa la prima squadra. Sta facendo bene, l'anno scorso è andata male in finale di Champions, ero a Monaco di Baviera e ho sofferto lì. E adesso speriamo bene per quest'anno, una bella squadra, hanno una bella rosa, hanno la fame di fare meglio dell'anno scorso e hanno anche la qualità per farlo.
(Fonte: Skysport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA