«Italia '90? Bei ricordi, non può essere altrimenti quando vinci il Mondiale (contro l'Argentina.ndr). La Germania di quei tempi è stata una squadra eccezionale. Con Voller e Matthaus che era uno dei migliori al mondo in quel momento. Dall'altra parte c'era Maradona e quindi si capisce il livello. Abbiamo vinto quella gara con un rigore di Andy Brehme che purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso ma abbiamo vinto quel Mondiale meritatamente perché eravamo ad altissimo livello e stare all'Olimpico oggi me la ricorda bene quella partita», ha detto.

Ovviamente seguo sempre l'Inter, per me è una squadra del cuore. E poi l'ho vista giocare in America, al Mondiale per Club, sono sempre in contatto con Ferri e Bergomi. Abbiamo il gruppo whatsapp di quel gruppo là e quindi seguo sempre cosa fa la prima squadra. Sta facendo bene, l'anno scorso è andata male in finale di Champions, ero a Monaco di Baviera e ho sofferto lì. E adesso speriamo bene per quest'anno, una bella squadra, hanno una bella rosa, hanno la fame di fare meglio dell'anno scorso e hanno anche la qualità per farlo.