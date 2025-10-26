Jürgen Klinsmann, ex giocatore dell'Inter, è intervenuto a 90' per commentare la sconfitta dei nerazzurri a Napoli. Nessun dubbio sull'episodio da moviola per eccellenza. "Non c'era il rigore. L'Inter aveva occasioni per fare gol, poi sono rientrati in partita con il rigore assegnato a loro. Anguissa ha chiuso la partita in maniera spettacolare. Questo è un campionato pazzo. Vogliamo vedere campionati aperti, battaglie fino alla fine", ha sintetizzato l'allenatore tedesco.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Klinsmann: “Questo è un campionato pazzo, lo vogliamo così. Chivu? Anche se ogni tanto perde…”
news
Klinsmann: “Questo è un campionato pazzo, lo vogliamo così. Chivu? Anche se ogni tanto perde…”
La riflessione dell'ex giocatore nerazzurro dopo la sconfitta di Chivu a Napoli
L'Inter di Chivu—
"Chivu? Sta sviluppando questa Inter alla sua maniera, pian pianino. Stanno facendo abbastanza bene. Anche se perdi ogni tanto e sei sempre su con gli altri, stai facendo bene", ha dichiarato Klinsmann riferendosi all'avvio di stagione del nuovo allenatore dell'Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA