Jürgen Klinsmann , ex giocatore dell' Inter , è intervenuto a 90' per commentare la sconfitta dei nerazzurri a Napoli . Nessun dubbio sull'episodio da moviola per eccellenza. "Non c'era il rigore. L'Inter aveva occasioni per fare gol, poi sono rientrati in partita con il rigore assegnato a loro. Anguissa ha chiuso la partita in maniera spettacolare. Questo è un campionato pazzo. Vogliamo vedere campionati aperti, battaglie fino alla fine", ha sintetizzato l'allenatore tedesco.

L'Inter di Chivu

"Chivu? Sta sviluppando questa Inter alla sua maniera, pian pianino. Stanno facendo abbastanza bene. Anche se perdi ogni tanto e sei sempre su con gli altri, stai facendo bene", ha dichiarato Klinsmann riferendosi all'avvio di stagione del nuovo allenatore dell'Inter.