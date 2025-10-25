David Neres, attaccante brasiliano del Napoli, ha commentato ai microfoni di Radio CRC il successo per 3-1 contro l'Inter: "Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, contro una squadra molto forte, ma anche noi lo siamo. Dovevamo reagire dopo la grande sconfitta, siamo rimasti a testa alta. Il nuovo ruolo? Mi sento a mio agio a giocare. Non importa dove. Dove l'allenatore ha bisogno, dove la squadra ha bisogno, io voglio giocare e provare a dare il massimo".