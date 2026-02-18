"Giochiamo in casa ed è sempre un vantaggio per ogni squadra. Giochiamo su un campo sintetico e anche questo può aiutare, ma siamo anche una buona squadra, abbiamo una buona intensità di gioco, abbiamo un'idea chiara di come vogliamo giocare e stiamo crescendo di partita in partita. Per noi giocare in questo playoff contro una delle squadre migliori d'Europa è fantastico, non vediamo l'ora di giocare".