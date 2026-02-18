FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Knutsen: “Vantaggi? Giochiamo in casa, sul sintetico. Fantastico affrontare l’Inter in Champions”

news

Knutsen: “Vantaggi? Giochiamo in casa, sul sintetico. Fantastico affrontare l’Inter in Champions”

Knutsen: “Vantaggi? Giochiamo in casa, sul sintetico. Fantastico affrontare l’Inter in Champions” - immagine 1
Il tecnico del Bodo Glimt, intervistato da Prime Video, ha parlato della sfida di questa sera e del playoff contro l'Inter per arrivare agli ottavi
Andrea Della Sala Redattore 

Il tecnico del Bodo Glimt Knutsen, intervistato da Prime Video, ha parlato della sfida di questa sera e del playoff contro l'Inter per arrivare agli ottavi

Vantaggi?

"Giochiamo in casa ed è sempre un vantaggio per ogni squadra. Giochiamo su un campo sintetico e anche questo può aiutare, ma siamo anche una buona squadra, abbiamo una buona intensità di gioco, abbiamo un'idea chiara di come vogliamo giocare e stiamo crescendo di partita in partita. Per noi giocare in questo playoff contro una delle squadre migliori d'Europa è fantastico, non vediamo l'ora di giocare". 

Knutsen: “Vantaggi? Giochiamo in casa, sul sintetico. Fantastico affrontare l’Inter in Champions”- immagine 2

Stile offensivo, farete fede alla vostra identità?

"Sì, sempre. Questo è il primo punto, sempre. Noi abbiamo il nostro stile, studiamo sempre l'avversario, quindi sappiamo che dobbiamo difendere basso, ma quando lo facciamo, sappiamo di avere l'intensità per poter sfruttare il contrattacco come nostra caratteristica. Noi cerchiamo di trovare la nostra strada contro ogni avversario.

Leggi anche
Bastoni: “Accentuato per avere vantaggio, lo ammetto! Se sto chiedendo scusa? Dico...
Chivu: “Spalletti? Se si è offeso posso chiedere scusa. Faremo di tutto per essere agli...

© RIPRODUZIONE RISERVATA