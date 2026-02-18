Il tecnico del Bodo Glimt Knutsen, intervistato da Prime Video, ha parlato della sfida di questa sera e del playoff contro l'Inter per arrivare agli ottavi
Knutsen: “Vantaggi? Giochiamo in casa, sul sintetico. Fantastico affrontare l’Inter in Champions”
Vantaggi?
"Giochiamo in casa ed è sempre un vantaggio per ogni squadra. Giochiamo su un campo sintetico e anche questo può aiutare, ma siamo anche una buona squadra, abbiamo una buona intensità di gioco, abbiamo un'idea chiara di come vogliamo giocare e stiamo crescendo di partita in partita. Per noi giocare in questo playoff contro una delle squadre migliori d'Europa è fantastico, non vediamo l'ora di giocare".
Stile offensivo, farete fede alla vostra identità?
"Sì, sempre. Questo è il primo punto, sempre. Noi abbiamo il nostro stile, studiamo sempre l'avversario, quindi sappiamo che dobbiamo difendere basso, ma quando lo facciamo, sappiamo di avere l'intensità per poter sfruttare il contrattacco come nostra caratteristica. Noi cerchiamo di trovare la nostra strada contro ogni avversario.
