FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Bastoni: “Accentuato per avere vantaggio, lo ammetto! Se sto chiedendo scusa? Dico che…”

news

Bastoni: “Accentuato per avere vantaggio, lo ammetto! Se sto chiedendo scusa? Dico che…”

Bastoni: “Accentuato per avere vantaggio, lo ammetto! Se sto chiedendo scusa? Dico che…” - immagine 1
Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video alla vigilia della sfida contro il Bodo/Glimt
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video alla vigilia della sfida contro il Bodo/Glimt. Le sue parole dei fatti di sabato sera contro la Juve: "Mi sono preso un paio di giorni per riflettere e sentire quanto si è detto: ho voluto essere qua per metterci la faccia e spiegare. Quando ho sentito la mano di Kalulu ho sicuramente accentuato un contatto lieve per trarne vantaggio, e questo lo ammetto senza problemi perché è sotto gli occhi di tutti. Ma quello che mi dispiace di più è la reazione che ho avuto: è stata brutta quanto umana.

Bastoni: “Accentuato per avere vantaggio, lo ammetto! Se sto chiedendo scusa? Dico che…”- immagine 2
Getty

C'era tanta tensione, avere un uomo in più contro la Juventus rappresentava un vantaggio e ho avuto quella reazione. Ho più di 300 partite in carriera, non penso debba essere questo a definire quello che sono come persona. Se sto chiedendo scusa a qualcuno? Io dico che mi dispiace di aver deluso sotto il punto di vista comportamentale: è questo quello che più mi preme, passare per quello che non sono umanamente.

Bastoni: “Accentuato per avere vantaggio, lo ammetto! Se sto chiedendo scusa? Dico che…”- immagine 3
Getty Images

Per il calciatore si può pensare quello che si vuole, ma quando si tocca l'umano io so chi sono e le persone che mi sono accanto pure: mi spiace aver deluso la fiducia di queste persone. Come si resetta? Ormai sono abituato: l'odio social e il fatto che tutti possano parlare fanno parte della quotidianità per un calciatore. Siamo allenati per affrontare queste situazioni, in questo momento la mia testa ha archiviato sabato ed è sul Bodo. Al di là delle condizioni atmosferiche e del campo, sono forti, hanno battuto l'Atletico Madrid e il City: sappiamo di cos'è capace, non è da sottovalutare".

Leggi anche
Chivu: “Spalletti? Se si è offeso posso chiedere scusa. Faremo di tutto per essere agli...
Del Piero: “Guirassy e Osimhen? Oggi titolari all’Inter e in tutte le squadre di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA