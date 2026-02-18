Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video alla vigilia della sfida contro il Bodo/Glimt

Marco Astori Redattore 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 08:16)

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video alla vigilia della sfida contro il Bodo/Glimt. Le sue parole dei fatti di sabato sera contro la Juve: "Mi sono preso un paio di giorni per riflettere e sentire quanto si è detto: ho voluto essere qua per metterci la faccia e spiegare. Quando ho sentito la mano di Kalulu ho sicuramente accentuato un contatto lieve per trarne vantaggio, e questo lo ammetto senza problemi perché è sotto gli occhi di tutti. Ma quello che mi dispiace di più è la reazione che ho avuto: è stata brutta quanto umana.

C'era tanta tensione, avere un uomo in più contro la Juventus rappresentava un vantaggio e ho avuto quella reazione. Ho più di 300 partite in carriera, non penso debba essere questo a definire quello che sono come persona. Se sto chiedendo scusa a qualcuno? Io dico che mi dispiace di aver deluso sotto il punto di vista comportamentale: è questo quello che più mi preme, passare per quello che non sono umanamente.

Per il calciatore si può pensare quello che si vuole, ma quando si tocca l'umano io so chi sono e le persone che mi sono accanto pure: mi spiace aver deluso la fiducia di queste persone. Come si resetta? Ormai sono abituato: l'odio social e il fatto che tutti possano parlare fanno parte della quotidianità per un calciatore. Siamo allenati per affrontare queste situazioni, in questo momento la mia testa ha archiviato sabato ed è sul Bodo. Al di là delle condizioni atmosferiche e del campo, sono forti, hanno battuto l'Atletico Madrid e il City: sappiamo di cos'è capace, non è da sottovalutare".