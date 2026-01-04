Partita stratosferica dell'Inter, che annichilisce il Bologna e si riprende la testa della classifica davanti a Milan e Napoli.
news
Kolarov: “Lautaro non sbaglia nemmeno un allenamento. Meriti di Chivu? In estate…”
Questa l'analisi di Aleksandar Kolarov ai microfoni di DAZN dopo la partita:
"Il mister ha capito che anche nel secondo tempo di Riad avevamo creato tanto e realizzato poco e voleva andasse diversamente stasera, ma la squadra ha giocato bene dal primo minuto. Lautaro? E' quello che vediamo da sempre, è il nostro capitano e gli vanno fatti i complimenti. Lui è così anche in allenamento, non ne ha mai sbagliato uno. Volevamo abbassarlo un po' stasera alzando una mezzala e isolando Thuram nell'uno contro uno. Nel primo gol è andata proprio così".
"Il più grande merito di Chivu? Non volevamo stravolgere, solo aggiungere alcune cose. La squadra è andata vicina a vincere l'anno scorso, ma purtroppo non ci è riuscita. Abbiamo toccato alcuni punti a livello umano, poi lavorando la squadra sta facendo un percorso importante. Siamo primi in classifica e vogliamo restare là, ma c'è da lavorare. Chi urla di più tra Chivu e Inzaghi? Chivu sembra uno calmo, ma non lo è affatto. Lui urla di più. A Inzaghi non ero mai così vicino".
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA