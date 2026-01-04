"Il mister ha capito che anche nel secondo tempo di Riad avevamo creato tanto e realizzato poco e voleva andasse diversamente stasera, ma la squadra ha giocato bene dal primo minuto. Lautaro? E' quello che vediamo da sempre, è il nostro capitano e gli vanno fatti i complimenti. Lui è così anche in allenamento, non ne ha mai sbagliato uno. Volevamo abbassarlo un po' stasera alzando una mezzala e isolando Thuram nell'uno contro uno. Nel primo gol è andata proprio così".