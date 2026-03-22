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Kolarov: “Squadra ci dà serenità, Atalanta caso chiuso. Vogliamo tornare a fare bene”

Kolarov: “Squadra ci dà serenità, Atalanta caso chiuso. Vogliamo tornare a fare bene” - immagine 1
Intervistato da DAZN, Aleksandar Kolarov, vice di Cristian Chivu, ha parlato così prima della sfida contro la Fiorentina
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervistato da DAZN, Aleksandar Kolarov, vice di Cristian Chivu, ha parlato così prima della sfida contro la Fiorentina: "Sono abbastanza tranquillo: è la prima volta da solo ma sono fiducioso vedendo la squadra. Loro ci trasmettono la serenità. La squadra sta benissimo: vogliamo fare una grande partita, ma dopo l'Atalanta è caso chiuso.

Inter Chivu
Getty Images

Sono capitate varie cose nel campionato, ma la squadra è in ripresa e si è allenata benissimo: cercheremo di fare un'ottima gara, vogliamo dire la nostra. Nelle ultime due non siamo stati brillantissimi, ma ci siamo allenati bene e vogliamo fare una partita molto aggressiva come fatto in tutto il campionato: è una grande occasione per fare bene come tutto l'anno".

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