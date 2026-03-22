Intervistato da DAZN, Aleksandar Kolarov , vice di Cristian Chivu, ha parlato così prima della sfida contro la Fiorentina: "Sono abbastanza tranquillo: è la prima volta da solo ma sono fiducioso vedendo la squadra. Loro ci trasmettono la serenità. La squadra sta benissimo: vogliamo fare una grande partita, ma dopo l'Atalanta è caso chiuso.

Sono capitate varie cose nel campionato, ma la squadra è in ripresa e si è allenata benissimo: cercheremo di fare un'ottima gara, vogliamo dire la nostra. Nelle ultime due non siamo stati brillantissimi, ma ci siamo allenati bene e vogliamo fare una partita molto aggressiva come fatto in tutto il campionato: è una grande occasione per fare bene come tutto l'anno".