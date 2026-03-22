Dopo la sconfitta nel derby e il pareggio interno contro l'Atalanta per l'Inter è arrivato il momento di riportare in cassa i 3 punti. Al Franchi per la squadra di Chivu non sarà semplice contro una Fiorentina che sta viaggiando con l'entusiasmo in poppa e che da poco ha abbandonato la zona calda della classifica. Queste le parole di Akanji rilasciate nel pre partita ai microfoni di InterTV: "Una gara importante sarà fondamentale far bene per andare anche alla sosta per gli impegni delle nazionali con una vittoria. Come si batte una Fiorentina che ha bisogno di punti? Dobbiamo farci trovare pronti, la Fiorentina ha ritrovato fiducia e anche in Conference è andata avanti, in più giocano in casa. La cosa migliore è andare alla sosta per le nazionali con i 3 punti"