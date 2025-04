"Abbiamo avuto molte chance di segnare, di solito segniamo tanto, oggi ne abbiamo fatto solo uno. È bellissimo giocare all'Allianz Arena ma anche in trasferta è bello e non vediamo l'ora del ritorno. Se ci saranno cambi? Oggi è oggi, settimana prossima è settimana prossima. La questione principale è lo spirito e la convinzione, possiamo farcela. Faremo di tutto per ribaltarla. Se mi aspettavo l'Inter così? Potevamo fare gol, il risultato non ci sorride e non si può essere soddisfatti dopo una sconfitta. Torniamo a casa, pensiamo al Dortmund e poi al ritorno"