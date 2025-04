Negli studi di Sky Sport, Zvonimir Boban, ex calciatore, ha parlato così verso la sfida di Champions League tra Inter e Bayern Monaco

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Zvonimir Boban , ex calciatore, ha parlato così verso la sfida di Champions League tra Inter e Bayern Monaco : "Il Bayern cercherà di condurre il gioco: l'Inter aspetterà un po' ma non difende mai soltanto. Riparte con qualità, è ovvio che poi esprime tante giocate di qualità e crea pericoli.

Il problema è che il Bayern se la giocherà alla grande e giocherà una buonissima partita: l'Inter deve stare al livello del Bayern altrimenti sarà molto dura. Contro il Borussia ha creato 15 occasioni: non so come è finita 2-2. Sarà una partita molto difficile e complicata".