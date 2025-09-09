Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport, ha svelato un aneddoto proprio riguardo la trattativa tra Inter e Roma per Kone: "Quest'estate c'è stato il tentativo dell'Inter, la Roma ha tentennato non per motivi tecnici ma per questioni economiche in riferimento al FFP con l'UEFA"

"E vi svelo un aneddoto sulla trattativa con l'Inter per Kone di questa estate: la Roma ci ha pensato, ripeto per motivi economici e non tecnici, ma poi ha preso iniziativa Claudio Ranieri, ha messo lo smartphone in mano, ha mandato un messaggio a Dan Friedkin dicendo 'Manu Kone non lo dobbiamo vendere'. E il proprietario della Roma ha dato retta al suo consulente"