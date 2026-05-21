In una lunga intervista rilasciata a Mozzartsport, il giovane centrocampista serbo ha toccato diversi argomenti

Gianni Pampinella Redattore 21 maggio - 10:30

Scegli Fcinter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Vasilije Kostov è stato eletto miglior giovane giocatore della Superliga serba. In una lunga intervista a Mozzartsport, il centrocampista ha parlato della sua stagione, del rapporto con Dejan Stankovic e del suo futuro. "In un certo senso, mi aspettavo di ricevere il premio come miglior giovane giocatore dell'anno. Onestamente, lo speravo. Beh, tutti i premiati sottolineano che è sempre bello ricevere un riconoscimento da colleghi e allenatori. Ci sono riuscito, il che dimostra chiaramente che ho avuto una grande stagione".

Il tuo rapporto con Stankovic? — "In qualche modo è lui che mi dà più consigli. Quando è arrivato, abbiamo avuto una normale conversazione tra allenatore e giocatore. Niente di speciale. Ma ora è sempre lì per me. Mi sta vicino sia quando le cose vanno male, sia quando vanno bene. Sa come aiutarmi e come lavorare con me. Giocava in una posizione simile alla mia. È tutto importante. Mi aiuta a muovermi, sa come ragiono, lavoriamo molto anche sulla tattica".

Quali sono le tue caratteristiche? — "Sono quel centrocampista che va avanti e indietro di continuo (ride, ndr). Sì, do il meglio di me come otto, e quella posizione mi si addice di più. Anche se mi piace anche giocare da dieci, è successo che gli allenatori mi abbiano visto anche lì".

Chi è il miglior centrocampista d'Europa? — "Per me Vitinha".

E qual è il miglior club? — "Il Real Madrid".

Probabilmente segui tutto ciò che viene scritto su di te in patria e all'estero. Per l'opinione pubblica mancano pochi giorni alla tua partenza dalla Stella Rossa — "Lo so, lo so... Certo che guardo quello che viene scritto. A volte i miei amici mi mandano dei messaggi, così come i giornalisti, sia nazionali che stranieri. Ma non leggo molto, so che non devo stressarmi. Quando arriverà il momento, ci penserò."

E quando arriverà quel momento? — "Non lo so ancora, davvero. Vedremo. Ho molti impegni ora. Aspetto una piccola vacanza, andrò al Campionato Europeo Giovanile".

Una piccola curiosità, giusto per far capire a tutti quanto sei giovane. Quando Dejan Stankovic ha vinto la Champions League con l'Inter, avevi due anni? — "Sì, ricordo a malapena l'allenatore come giocatore. Ma l'ho visto su YouTube. Ho anche rivisto il suo gol contro Neuer".

(mozzartsport.com)