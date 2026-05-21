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Champions, Luis Enrique elogia Arteta: “Ha portato mentalità vincente all’Arsenal”

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Luis Enrique, allenatore dei campioni d'Europa in carica del PSG, prevede una "finale difficile" contro l'Arsenal il 30 maggio
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Luis Enrique, allenatore dei campioni d'Europa in carica del PSG, prevede una "finale difficile" contro l'Arsenal il 30 maggio a Budapest, con due squadre "che affronteranno la partita con approcci diversi". Luis Enrique si è anche congratulato con la squadra londinese per la conquista del titolo di campione d'Inghilterra: "L'Arsenal ha meritato di vincere la Premier League dopo un'ottima stagione.

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Li abbiamo già affrontati, conosciamo la loro capacità di segnare gol e senza palla sono la migliore squadra del mondo, senza dubbio".

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"È l'allenatore Mikel Arteta che ha portato questa mentalità vincente all'Arsenal; sono migliorati di anno in anno nelle ultime quattro o cinque stagioni", ha elogiato l'allenatore. L'efficacia dei Gunners sui calci piazzati non gli provoca "incubi": "Cercheremo di difenderci come al solito; siamo una squadra piccola (in termini di statura, ndr) ma difendiamo bene sui calci piazzati".

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