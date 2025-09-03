FC Inter 1908
Koulibaly: “Inzaghi allenatore di livello, lo racconta la storia. Ma sa che tifo Napoli”

L'ex difensore del Napoli, ora all'Al Hilal di Simone Inzaghi, ha parlato a La Gazzetta dello Sport anche della lotta scudetto in A
L'ex difensore del Napoli Koulibaly, ora all'Al Hilal di Simone Inzaghi, ha parlato a La Gazzetta dello Sport anche della lotta scudetto in A:

«Amo tutti i club che mi hanno accolto e regalato soddisfazioni ma Napoli di più, ha un posto speciale per me. Sono felicissimo per i due scudetti, testimoniano la capacità della società nel restare tra le grandi. E penso che pure quest’anno possa farcela, De Laurentiis e Conte hanno posto le condizioni per riprovarci e riuscirci. Certo, le avversarie non mancano, c’è l’Inter, poi anche il Milan e la Juventus, ma se prendi una leggenda del calcio come De Bruyne, vuol dire che hai intenzioni grossissime».

È allenato da Inzaghi e vi tocca chiacchierare anche di Napoli-Inter.

«Lui sa che tifo Napoli, ovviamente. Persona splendida e allenatore di livello, con la storia che lo racconta in pieno con le due finali di Champions e uno scudetto con l’Inter, con ciò che ha realizzato alla Lazio. Parliamo tanto, ovviamente in italiano. E ha uno staff preparatissimo, mi trovo benissimo».

Koulibaly, non pensa di aver lasciato troppo presto l’Europa.

«Non ho rimorsi per la mia carriera e sono soddisfatto di essere venuto in Arabia Saudita. All’estero c’è una percezione sbagliata su questo calcio. Al Mondiale per Club, abbiamo fatto bella figura e Inzaghi m’è parso contento delle nostre prestazioni».

