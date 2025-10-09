Kovacevic: “Date tempo a Tudor: finora zero sconfitte e -3 dalla vetta. E le altre big…”

Le parole di Darko Kovacevic, ex Juventus, su Tudor e sul rendimento dei bianconeri dopo sei giornate di campionato

Matteo Pifferi Redattore 9 ottobre - 20:30

Darko Kovacevic, ex attaccante della Juventus e ora DS dell'Olympiacos, ha parlato a Tuttosport del rendimento della squadra di Tudor:

«Igor è una bella persona: schietta, sincera, leale. Un grandissimo uomo spogliatoio, un leader nato. Lui arrivò alla Juve in un periodo in cui, nel suo ruolo, c’erano tanti giganti. Non era facile emergere, ma lui non ha mai mollato e nel tempo si è fatto apprezzare sia da Ancelotti che da Lippi successivamente».

Si aspettava questa scalata da allenatore?

«In parte sì: è sempre stato capace ad unire il gruppo, aveva capacità gestionali persino da giocatore. Sapeva farsi apprezzare e rispettare da tutti, veniva ascoltato persino in un gruppo di mostri sacri. Non mi stupisco che i giocatori della Juve ne parlino bene, in tanti enfatizzano l’entusiasmo che si respira dentro l’ambiente»

Eppure, sul campo, qualcosa manca ancora. Perché?

«Ci vuole un po’ di tempo, la stagione è appena cominciata. Non dimentichiamoci di due cose: la Juve non ha ancora perso ed è a -3 dal primo posto. Tutti hanno perso punti».

Da cosa deve ripartire la Juve dopo la sosta?

«Il fatto che il gruppo segua Tudor, che i giocatori diano risalto anche pubblicamente a questo aspetto, è un bel segnale. Lo dico da dirigente. Quando non ci sono musi lunghi, quando la squadra reagisce sempre nel momento in cui si trova sotto di uno o più gol è importante. Non va dato per scontato. Poi il gioco arriverà, piano piano. Ripeto: diamo tempo a Igor».

Perché l’attacco sta facendo così tanta fatica? Può pesare l’assenza di una gerarchia?

«Non darei così tanto risalto a questo aspetto. Se David segna contro il Milan e non scivola in area, parleremmo degli stessi temi oggi? Un attacco così, con questa qualità, si riprenderà senza dubbio. La Juve ha un gioiello come Yildiz e tre attaccanti di livello mondiale come David, Vlahovic e Openda. Tudor sa come gestirli. L’anno scorso ha preso i bianconeri e li ha portati in Champions League: la stagione è iniziata da un mese e mezzo: merita fiducia».