Federico Dimarco , esterno dell'Inter e della Nazionale, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai Sport dal ritiro di Coverciano. Ecco le sue parole: "Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, poi tra Norvegia e Israele nel calcio non si sa mai cosa può succedere: noi dobbiamo farci trovare pronti e lì dietro: siamo l'Italia e dobbiamo qualificarci al Mondiale in qualsiasi modo.

Gattuso è una persona schietta che ti trasmette senso di appartenenza di una maglia importante come quella della Nazionael: ci aiuta in tutto, soprattutto a livello personale. E' giusto che l'allenatore abbia le sue caratteristiche: come da giocatore ha una prepotenza, una forza e un carattere importanti, questo mi piace tanto come modo di fare.

Ci sono tanti terzini nel mondo che magari non hanno le mie stesse caratteristiche ma che sono fortissimi: non giudico uno in base al piede, bisogna guardare tutto a 360 gradi. C'è Nuno Mendes che è tra i migliori al mondo, lo stesso Theo Hernandez: terzini che mi piace vedere e capire il modo in cui interpretano la partita. A me personalmente cambia poco il sistema di gioco: nel modo in cui giochiamo il terzino sinistro si stacca in avanti. Cambia relativamente, ho giocato con tutti e due i moduli e non ho avuto problemi: io sono a disposizione e faccio quello che mi chiedono".