FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Krol: “Scudetto? Inter e Napoli sono le più forti, ma ci metto anche il Milan”

news

Krol: “Scudetto? Inter e Napoli sono le più forti, ma ci metto anche il Milan”

Krol: “Scudetto? Inter e Napoli sono le più forti, ma ci metto anche il Milan” - immagine 1
Intervistato da Sportitalia, Ruud Krol, ex grande calciatore olandese con un passato anche nel Napoli, ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da Sportitalia, Ruud Krol, ex grande calciatore olandese con un passato anche nel Napoli, ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A. Ecco le sue parole:

Krol: “Scudetto? Inter e Napoli sono le più forti, ma ci metto anche il Milan”- immagine 2
Getty Images

"Il Milan come il Napoli dell’anno scorso gioca solo la Serie A e questo lo favorisce come il Napoli l’anno scorso. Per me Inter e Napoli sono sempre le squadre più forti se hanno tutti i giocatori al 100% fisicamente bene. Il Napoli in questo momento ha Politano, Lukaku, Lobotka, Buongiorno, Rrahmani, infortunati o non al meglio. Senza questi giocatori è complicato".

Krol: “Scudetto? Inter e Napoli sono le più forti, ma ci metto anche il Milan”- immagine 3
Getty Images

"Se li ritrova al 100% velocemente per me il Napoli con l’Inter è la favorita. Ma come ho detto prima il Milan avendo solo la Serie A potrebbe favorirlo. Come giocano Inter e Napoli sono le mie favorite".

(Fonte: Sportitalia.it)

Leggi anche
Foti nuovo allenatore blucerchiato: “Mourinho mi ha scritto ‘Forza...
Mudingayi: “All’Union mi sono innamorato del pallone. Inter corazzata. Chivu? Ha...

© RIPRODUZIONE RISERVATA