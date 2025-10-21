Intervistato da Sportitalia, Ruud Krol, ex grande calciatore olandese con un passato anche nel Napoli, ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A. Ecco le sue parole:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Krol: “Scudetto? Inter e Napoli sono le più forti, ma ci metto anche il Milan”
news
Krol: “Scudetto? Inter e Napoli sono le più forti, ma ci metto anche il Milan”
Intervistato da Sportitalia, Ruud Krol, ex grande calciatore olandese con un passato anche nel Napoli, ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A
"Il Milan come il Napoli dell’anno scorso gioca solo la Serie A e questo lo favorisce come il Napoli l’anno scorso. Per me Inter e Napoli sono sempre le squadre più forti se hanno tutti i giocatori al 100% fisicamente bene. Il Napoli in questo momento ha Politano, Lukaku, Lobotka, Buongiorno, Rrahmani, infortunati o non al meglio. Senza questi giocatori è complicato".
"Se li ritrova al 100% velocemente per me il Napoli con l’Inter è la favorita. Ma come ho detto prima il Milan avendo solo la Serie A potrebbe favorirlo. Come giocano Inter e Napoli sono le mie favorite".
(Fonte: Sportitalia.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA