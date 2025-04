Ruud Krol, ex difensore olandese del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino: “Chi non è abituato a vincere corre il rischio di ritrovarsi come sul ciglio di un precipizio: guarda giù, gli viene il mal di testa e rischia di...

Fabio Alampi Redattore 22 aprile 2025 (modifica il 22 aprile 2025 | 16:17)

Ruud Krol, ex difensore olandese del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino: "Chi non è abituato a vincere corre il rischio di ritrovarsi come sul ciglio di un precipizio: guarda giù, gli viene il mal di testa e rischia di cadere. Ma il Napoli ha Conte in panchina, ha tanti protagonisti dello scudetto vinto con Spalletti. E poi ha una testa più riposata".

Cosa vuol dire "riposata"?