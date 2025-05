Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Khvicha Kvaratskhelia ha parlato così in vista della finale di Champions

Quando hai firmato per il PSG avresti mai immaginato di essere in finale?

"No, non lo avrei mai immaginato, è stato così rapido, sono felice di essere qui e di avere la possibilità di giocare la finale, è un sogno"

"E' stato un cammino molto lungo, ho superato momenti difficili ed è importantissimo nella carriera di un calciatore. Porterò sempre la Georgia con me, mi ha dato tutto, mi ha aiutato. Sono orgoglioso di essere georgiano, voglio aiutare il mio paese perché è difficile per un calciatore georgiano giocare in un grande campionato europeo"