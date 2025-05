Passerà alla storia — se festa davvero sarà — come lo scudetto della resilienza: l’aggettivo più utilizzato da Antonio Conte in una logorante stagione per cuori forti, in cui gli azzurri si sono ribellati all’evidenza dei propri limiti. Di Lorenzo e compagni non erano i favoriti della vigilia, non sono mai stati la squadra migliore e si sono aggrappati con le unghie alla vetta della classifica soprattutto da febbraio, quando la cessione di Kvaratskhelia e gli infortuni di Neres e Lobotka hanno reso ancora più esiguo l’organico. Ma dalla panchina è partito il diktat di non mollare la presa e il pareggio in rimonta del 1° marzo a Fuorigrotta, nello scontro diretto con l’Inter, ha innescato la miccia di un imprevedibile braccio di ferro al vertice, che sta coinvolgendo in un vortice di emozioni tutta la città. Molto diversi sono i sentimenti che si vivono a Milano. Quel punto in meno fa tutta la differenza del mondo.