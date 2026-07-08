Il presidente del Senato ha detto di tifare per la Nazionale di Scaloni che è "la più italiana che c'è". Ma ha scommesso su un'altra squadra

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 luglio 2026 (modifica il 8 luglio 2026 | 15:16)

«Per chi tifo ai Mondiali? Argentina, nettamente». Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine del convegno "Oltre il tifo: raccontare il calcio tra etica e passione" in corso nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani.

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«Quando non c'è l'Italia ho sempre tifato Argentina perché è la squadra più italiana che c'è. Il 50% degli argentini hanno una vicina o lontana o lontanissima origine italiana. Poi in più c'è Lautaro», ha aggiunto La Russa, noto tifoso interista.

«Ma dopo le prime due partite per la prima volta in vita mia ho scommesso, 25 euro sulla Norvegia vincente. Chi toglierei alla Norvegia? Se avessimo avuto solo Haaland al posto di uno qualunque dei nostri, probabilmente l'Italia sarebbe ancora in corsa», ha aggiunto.

(Fonte: Italpress)