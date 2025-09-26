"Ho letto di questa cosa, però lo sapevo. Sul fatto che Berlusconi fosse un tifoso del Milan posso mettere la mano sul fuoco. Che poi abbia potuto immaginare in quel momento che l'Inter fosse più facile da comprare rispetto al Milan... Berlusconi non si fermava all'appartenenza del cuore. Ma che fosse milanista è sicuro... Una volta presi pure uno scappellotto da lui perché eravamo a casa sua durante un Inter-Milan, lo vedemmo in due stanze diverse ma quando finì e l'Inter vinse 3-0 arrivò quatto quatto alle mie spalle e mi tirò uno schiaffetto urlando: "Hai vinto!"".