Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è intervenuto durante la puntata n.787 de La Politica nel Pallone su Rai Gr Parlamento

Redazione1908 16 marzo - 17:16

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è intervenuto durante la puntata n.787 de La Politica nel Pallone di Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento. Tra i temi d'attualità sportiva ci sono le polemiche arbitrali nel calcio.

"Arbitri fischiano contro l'Inter dopo il caso Bastoni? Non so se sia così, per me gli arbitri fischiano un po' a caso. Gli errori non sono solo contro l'Inter anche se lo sono stati particolarmente contro l'Inter. Mi sembra che gli arbitri abbiano proprio bisogno di resettarsi e di trovare una omogeneità che manca e a volte anche una competenza che manca.

Perché il signore che hanno mandato al Var nella partita dell'Inter ho letto che era stato non utilizzato dopo solo quattro partite in Serie A o poco più. E, quindi, se uno non è buono per il re, dicevano una volta dei militari, non è buono neanche per la regina. E, quindi, se non è buono per arbitrare, perché deve essere buono per correggere gli arbitri?

Un errore clamoroso anche da questo punto di vista. Poi certo, noi interisti siamo sempre, come possiamo dire, sospettosi. Perché? Perché io lo scrivo sempre ai miei amici che si lamentano, c'è un dato storico. Così come in politica, per 40 anni la sinistra ha avuto l'egeemonia nel mondo della cultura, dell'informazione, della televisione. E quindi c'è una sperequazione naturale. Così anche nel calcio non dimentichiamo l'importanza, non dico lo strapotere, l'importanza della Juventus e del Milan di Berlusconi che ha determinato naturalmente un orientamento meno favorevole all'Inter rispetto a queste squadre. Solo col tempo potrà riequlibrarsi. Vedo le facce di certi commentatori televisivi, specie quelli di DAZN, vedo proprio la sofferenza quando devono parlare troppo bene dell'Inter. Pazienza, per noi è un piacere doppio quando vinciamo"