In un'intervista a Rivista Undici, Mirwan Suwarso racconta come è nata la favola Como e parla del futuro di Fabregas

"Prima del Covid avevamo comprato la società solo per usarla come un set televisivo: volevamo girare dei documentari sul calcio italiano per la nostra Tv indonesiana. Nient'altro", spiega il presidente Mirwan Suwarso in un'intervista a Rivista Undici. "In Serie B ci siamo resi conto che il progetto era diventato troppo grande e costoso per rimanere un semplice show televisivo. Ma il vero punto di svolta è stato l'arrivo di Fabregas", aggiunge Suwarso.