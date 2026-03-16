Il sogno Champions League nato dalla volontà di usare il Como come un set televisivo: da qui infatti nasce la decisione della proprietà indonesiana dei fratelli Hartono di acquistare il club lariano, che battendo ieri la Roma si trova al quarto posto in solitaria.
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Suwarso: “Como preso per farne set televisivo. Futuro Fabregas? Saremmo degli stupidi a non…”
"Prima del Covid avevamo comprato la società solo per usarla come un set televisivo: volevamo girare dei documentari sul calcio italiano per la nostra Tv indonesiana. Nient'altro", spiega il presidente Mirwan Suwarso in un'intervista a Rivista Undici. "In Serie B ci siamo resi conto che il progetto era diventato troppo grande e costoso per rimanere un semplice show televisivo. Ma il vero punto di svolta è stato l'arrivo di Fabregas", aggiunge Suwarso.
Il progetto ruota intorno al tecnico spagnolo, che è anche azionista del club. Tanto che sarà lui a scegliere il suo successore: "Saremmo degli stupidi a non mettere in conto che un giorno possa andare all'Arsenal o al Chelsea - prosegue il presidente del Como - Se continua ad avere successo, è normale che insegua sogni più grandi. Ma dovrà essere lui in prima persona a scegliere chi prenderà il suo posto".
Ma niente obiettivo Champions League per il club. "Noi, come proprietà, non fissiamo obiettivi di classifica. Il nostro unico traguardo è raggiungere la redditività nel minor tempo possibile. Spetta solo a Cesc e alla squadra decidere fino a dove spingersi", conclude Suwarso.
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