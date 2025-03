Come vede in Europa Inter, Lazio e Fiorentina? Possono vincere?

“L’Inter e un avversario difficile per tutte migliori squadre in Europa. Anche se non è la squadra migliore, sicuramente è una delle più difficili da affrontare. Può andare molto lontano in Champions League. Anche Lazio e Fiorentina possono andare fino in fondo, poi bisogna vere un po’ di fortuna anche”.