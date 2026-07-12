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SEMIFINALE

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L'Argentina vola in semifinale, tra le prime quattro del Mondiale. In gol anche Lautaro Martinez che sigilla il passaggio mettendo a segno il 3-1. Queste le sue parole al termine della partita:

"Vogliamo ripeterci. Non ci stancheremo mai di ripeterlo e di dirlo. Questa Nazionale ha sempre qualcosa in più. Al di là del fatto che loro siano rimasti in dieci uomini, noi ci abbiamo creduto, siamo andati a cercare la vittoria. Nel secondo tempo siamo stati un po' in difficoltà, ma siamo sempre rimasti in partita. Non abbiamo perso la pazienza, abbiamo gestito il pallone con tranquillità e, alla fine, sono arrivati i gol che ci hanno permesso di conquistare la qualificazione alle semifinali.

Anche il Cuti parlava della pazienza. È difficile mantenere la calma e avere pazienza in situazioni come queste? È una questione di fiducia?

Sì, alla fine, quando una partita si sviluppa in questo modo, soprattutto contro avversari che cercano di recuperare palla bassa e ripartire in contropiede approfittando degli spazi, credo che oggi siamo migliorati rispetto a quanto era successo contro l'Egitto. In quella partita avevamo perso alcuni palloni e loro ci avevano colpito in contropiede segnando il secondo gol.

Oggi era importante confermare le cose buone che avevamo fatto e correggere quelle meno positive. Siamo tornati a segnare su calcio piazzato, un aspetto che alleniamo molto e che per noi è fondamentale.

Sono anche orgoglioso di far parte di questo gruppo di giocatori, di questa squadra, di questa Nazionale e di questo Paese, perché ancora una volta abbiamo portato l'Argentina tra le quattro migliori squadre del mondo. È qualcosa di straordinario.