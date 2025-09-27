Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Cagliari-Inter 0-2, Lautaro Martinez ha parlato così del match dell'Unipol Domus:
Lautaro: “Contenti ma dobbiamo pedalare ancora. Esposito? Meraviglioso e…”
"Sensazioni positivi, portiamo a casa tre punti importanti per la nostra classifica. Dobbiamo lavorare ancora tanto, siamo contenti per la prestazione in un campo sempre difficile"
Fisicamente state bene
"Stiamo lavorando tanto, dopo i passi falsi dobbiamo sempre migliorare e dare qualcosa in più. Quando ci tocca dimostrare, lo facciamo, ognuno di noi poi deve aggiungere il suo, dobbiamo fare il meglio per la squadra, lo stiamo facendo e sono contento, dobbiamo andare avanti così perché dobbiamo pedalare ancora"
Pio Esposito
"Un ragazzo tranquillo, meraviglioso. Fa tanto per la squadra, alla sua età sta dimostrando il suo valore. Deve crescere ma ci darà una grande mano"
12 gol col Cagliari in 12 partite
"Sono contento, quando segno e la squadra vince è importante per un attaccante. Il Cagliari non c'entra nulla (ride, ndr)"
