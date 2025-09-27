Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari, Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha commentato così il successo di stasera: "Venire qui è sempre difficile, è un campo un po' piccolo e la gente si fa sempre sentire: era importante giocare con questo atteggiamento. Abbiamo parlato e analizzato tanto, siamo i giusti vincitori perché abbiamo fatto un ottimo lavoro anche se è stata aperta. Abbiamo sviluppato con qualità, poi il 2-0 ha dato tranquillità.
news
Lautaro: “Tutti pronti ad attaccare l’Inter, ma lottiamo sempre per tutto! Pio? Dovete…”
Rimanere attaccati? E' importantissimo perché sono anni che stiamo lì e che arriviamo in fondo a tutto: dobbiamo continuare così anche se sono tutti pronti ad attaccare l'Inter. Abbiamo un gruppo forte e sano che lotta per tutto, oggi altra dimostrazione: abbiamo preso tre punti importanti, adesso dobbiamo recuperare e prepararci bene per la Champions.
Pio Esposito? Lo conosciamo dalla Primavera, è un ragazzo che ha sempre la testa giusta, si allena sempre al massimo, ascolta. Dovete lasciarlo tranquillo, è italiano e giovane: ci parliamo sempre, deve rimanere concentrato cone sta facendo. E' importante per il calcio italiano e per noi: lasciamolo tranquillo che deve crescere tanto. Siamo contenti che è rimasto con noi e sta dimostrando il suo valore".
© RIPRODUZIONE RISERVATA