Lautaro: “Tutti pronti ad attaccare l’Inter, ma lottiamo sempre per tutto! Pio? Dovete…”

27 settembre 2025

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari, Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha commentato così il successo di stasera: "Venire qui è sempre difficile, è un campo un po' piccolo e la gente si fa sempre sentire: era importante giocare con questo atteggiamento. Abbiamo parlato e analizzato tanto, siamo i giusti vincitori perché abbiamo fatto un ottimo lavoro anche se è stata aperta. Abbiamo sviluppato con qualità, poi il 2-0 ha dato tranquillità.

Rimanere attaccati? E' importantissimo perché sono anni che stiamo lì e che arriviamo in fondo a tutto: dobbiamo continuare così anche se sono tutti pronti ad attaccare l'Inter. Abbiamo un gruppo forte e sano che lotta per tutto, oggi altra dimostrazione: abbiamo preso tre punti importanti, adesso dobbiamo recuperare e prepararci bene per la Champions.

Pio Esposito? Lo conosciamo dalla Primavera, è un ragazzo che ha sempre la testa giusta, si allena sempre al massimo, ascolta. Dovete lasciarlo tranquillo, è italiano e giovane: ci parliamo sempre, deve rimanere concentrato cone sta facendo. E' importante per il calcio italiano e per noi: lasciamolo tranquillo che deve crescere tanto. Siamo contenti che è rimasto con noi e sta dimostrando il suo valore".