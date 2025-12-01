A margine del Gran Galà del calcio, il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato così ai microfoni di Sky Sport

A margine del Gran Galà del calcio, il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Prime sensazioni dopo Pisa? Io esulto così a tutti i gol, sempre bello fare gol. Per noi punte è sempre importante segnare e anche ho fatto così per le due sconfitte arrivate, la gara di ieri era molto importante per noi, per i 3 punti e la classifica. Il Pisa ci ha nesso in difficoltà, era importante vincere e l’abbiamo fatto”.

L’Inter gioca bene, come mai a volte non porta a casa i risultati?

“Sicuramente ne parliamo tra di noi, sempre, dobbiamo migliorare. La prestazione e il buon gioco ci sono sempre, questo va sempre bene, ma dentro una gara devi essere bravo a cambiare e fare switch, a fare cose diverse a seconda delle partite. Bisogna essere bravi a cambiare subito ciò che c’è da fare”.

Il bell’abbraccio con Chivu?

“Bellissimo rapporto, parliamo tutti i giorni, ci abbraccia tutti i giorni, anche troppo. Mi abbraccia più lui di mia moglie. È il suo modo e ci fa piacere, lui ha vissuto ciò che viviamo noi, capisce tutto. Dal momento in cui è arrivato, avevamo bisogno di un allenatore così, dà fiducia e libertà, ci fa capire il nostro valore, sono felice per lui e per come è iniziata l’avventura con lui”.

Quanto è importante l’amicizia nel gruppo per ottenere i risultati?

“Sempre dico che il gruppo viene prima di tutto, è la cosa più importante per trovare nuove energie, vincere trofei. Non siamo tutti amici sicuramente ma il rapporto è sempre bello e così si raggiungono gli obiettivi, l’Inter deve sempre puntare a raggiungerli. Il gruppo viene prima di tutti”.

Inter di Chivu rispetto a quella di Inzaghi?

“Due allenatori simili, vogliono bel gioco, con Cristian pressiamo di più, più forti, recuperare palla. Ci lavoriamo ogni giorno su questa idea che ci sta dando tanti benefici in questo inizio”.