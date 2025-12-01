A margine dell'evento per la Fondazione Pupi, Javier Zanetti ha parlato in esclusiva a Fcinter1908.it: le sue parole

Matteo Pifferi Redattore 1 dicembre 2025 (modifica il 1 dicembre 2025 | 20:13)

Intervenuto all'evento per la Fondazione Pupi e in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908.it, Javier Zanetti ha parlato così anche del rendimento dell'Inter:

"Tanti amici presenti, San Siro è sempre una cornice molto speciale. Siamo contenti di poter organizzare una cena così"

L'Inter ha vinto col Pisa: che stagione ti aspetti?

"Ieri abbiamo vinto una partita importante, sarà un campionato molto equilibrato, sarà così fino alla fine. Vogliamo essere protagonisti, qualche sconfitta di troppo ci ha penalizzato anche per come sono maturate, non meritavamo di perdere però fa parte del calcio. Siamo una squadra che vogliamo sempre migliorare, ieri è arrivata una risposta importante dopo Madrid"

In Champions il percorso è buono

"Sì, dispiace aver interrotto il percorso positivo con la sconfitta di Madrid all'ultimo minuto però l'Atletico è una grande squadra, lì è sempre difficile. Abbiamo dimostrato anche lì di voler essere protagonisti in Champions anche quest'anno e guardiamo avanti"

Polemiche su Lautaro

"Trovo assurde le critiche su Lautaro, ha sempre dato l'anima e la darà sempre. Purtroppo anche lui sa che fa parte del gioco, lui guarda avanti e vuole sempre fare il possibile per l'Inter. Ieri ci ha permesso di vincere la partita, è nella top 5 dei marcatori della storia dell'Inter, di cosa parliamo?"

Esposito

"Siamo contenti di Pio, per prima cosa è un ragazzo umile, che ascolta e che vuole migliorare. Quando Chivu gli dà un'opportunità, lui sa sfruttare, è un ragazzo molto generoso e siamo contenti di lui"

Ti aspettavi che Chivu si prendesse subito l'Inter così?

"Sì, conosco molto bene Cristian. Da compagno e amico era una persona speciale, intelligente. Non mi sorprende il suo approccio all'Inter, continuerà così e abbiamo stima di lui. Gli auguro il meglio possibile, merita di avere grandi successi"

(esclusiva dell'inviata di Fcinter1908.it, Eva Provenzano)