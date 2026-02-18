FC Inter 1908
Inter, apprensione per Lautaro. Alciato: “Ecco le prime indiscrezioni sulle sue condizioni”

Oltre al malumore per la sconfitta contro il Bodo, in casa Inter c'è anche apprensione per le condizioni di Lautaro Martinez
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Oltre al malumore per la sconfitta contro il Bodo, in casa Inter c'è anche apprensione per le condizioni di Lautaro Martinez, sostituito da Cristian Chivu nel corso del secondo tempo della partita di Champions League per un problema al polpaccio.

Secondo ultime indiscrezioni riferite da Alessandro Alciato di prime Video, l'attaccante argentino avrebbe riportato un risentimento al polpaccio.

Nella giornata di domani, a Milano, ci saranno esami più specifici per capire la reale entità del guaio fisico del capitano nerazzurro, che preoccupa visti i tanti impegni ravvicinati, incluso il ritorno dei playoff della prossima settimana.

(Fonte: Prime Video)

