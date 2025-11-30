Le parole del capitano dell'Inter dopo la doppietta segnata contro il Pisa

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 novembre 2025 (modifica il 30 novembre 2025 | 17:21)

In Serie A una sua doppietta mancava dal settembre del 2024 (a Udine). Ne aveva segnata una due mesi fa in Champions League, contro lo Slavia Praga. E ha fatto due gol questo pomeriggio contro il Pisa, in un momento delicato per l'Inter che veniva da due sconfitte consecutive, una contro il Milan e l'altra contro l'Atletico Madrid in Champions e aveva bisogno dei suoi gol per rialzarsi.

Lautaro Martinez ha risposto presente e quando Esposito prima e Barella poi lo hanno invitato a fare gol non ci ha pensato sue due volte, come sa fare lui.

Alla fine della gara contro il Pisa, ai microfoni di DAZN, ha parlato proprio il capitano argentino. Queste le sue parole:

«Sono contento perché abbiamo vinto ed era quello che volevamo dopo due sconfitte. Qualcuno dimentica i miei gol? Sono abituato, io lavoro per l'Inter, la squadra, me stesso e la mia famiglia e lascio parlare quelli fuori. Sono contento per la squadra, per i miei, per me e lavoro per l'Inter. Basta», ha detto il capitano nerazzurro.

-162 gol con la maglia dell'Inter: quanto dura questa storia?

Spero duri tanto, ancora ho tanti anni di contratto sono contento a Milano. La gente mi vuole bene. Ripetiamo: la squadra viene prima di tutto, io lavoro per questa squadra, a volte le cose non escono a volte sì. L'importante è che l'Inter vince. Da tanti anni lottiamo per tutte le competizioni. La gente all'esterno può parlare, noi dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro per tenere l'Inter più in alto possibile.

-Se offrirai una cena ad Esposito per l'assist? Qualcuno dice che non offri le cene...

Sì certo. Ho sentito tante cose, tutti scherzano su questo. Ma aiuta tanto stare insieme. Giochiamo ogni tre giorni e stiamo con la famiglia, quando c'è tempo offro la grigliata che la faccio io come sempre. Se sono bravo a grigliare? Bravissimo.

(Fonte: DAZN)