Le parole di Esposito ai microfoni di Dazn nel post partita di Pisa-Inter 0-2: la doppietta di Lautaro regala i tre punti ai nerazzurri
L'Inter vince 2-0 contro il Pisa grazie alla doppietta di Lautaro Martinez.

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita, Pio Esposito ha parlato così:

"Assist? La cosa da mettere al primo posto è la squadra, se dai il tuo contributo con un gol o con un assist, poi l'importante sono i tre punti. Il gol per un attaccante è felicità però sono convinto che se metti la squadra al primo posto poi i gol arrivano"

