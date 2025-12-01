fcinter1908 news interviste Lautaro: “Critiche? Fa parte del gioco. Vogliamo vincere ogni competizione. Chivu…”

news

Lautaro: “Critiche? Fa parte del gioco. Vogliamo vincere ogni competizione. Chivu…”

Lautaro: “Critiche? Fa parte del gioco. Vogliamo vincere ogni competizione. Chivu…” - immagine 1
L'attaccante e capitano dell’Inter, ha parlato a margine del Gran Gala del Calcio, in corso di svolgimento a Milano
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, ha parlato a margine del Gran Gala del Calcio, in corso di svolgimento a Milano.

"Sinceramente sono sempre concentrato su quello da fare in campo. Le partite si sviluppano in maniera diversa. Bisogna farsi trovare pronti. L'Inter deve vincere sempre, le due sconfitte ci hanno fatto male. Poi a Pisa non abbiamo iniziato magari bene, anche se avevamo il controllo della gara, ma nel secondo tempo abbiamo fatto sempre meglio e abbiamo lavorato con più tranquillità”.

LEGGI ANCHE

Lautaro: “Critiche? Fa parte del gioco. Vogliamo vincere ogni competizione. Chivu…”- immagine 2
Getty

Troppe critiche?

"Questo fa parte del gioco, io cerco sempre di migliorare, andare avanti e rendere felici i tifosi dell'Inter. Penso alla mia famiglia, al mio gruppo e alla mia Inter e di sempre meglio".

L'Inter viene criticata di più dall'esterno perché è la più forte del campionato?

"Non lo so. Ogni stagione e ogni competizione noi cerchiamo di arrivare sempre in fondo. Negli ultimi anni l’abbiamo sempre fatto. Abbiamo riportato i trofei che mancavano da tempo. Sono contento per noi e per i tifosi”.

Lautaro: “Critiche? Fa parte del gioco. Vogliamo vincere ogni competizione. Chivu…”- immagine 3

Sulla lotta Scudetto:

"Quest'anno ci sono 4-5 squadre a uno-due punti. Penso che sarà così fino alla fine. Il campionato italiano è sempre difficile, quest'anno è più equilibrato che gli anni scorsi.

Tu e Chivu vi abbracciate tutti i giorni?

“È vero, lui è uno che abbraccia tutti. A colazione, nello spogliatoio… abbraccia tutti”.

Leggi anche
Orlando: “L’Inter mi convince, nonostante le sconfitte. Ma deve cominciare...
Simonelli: “VAR a chiamata? Mi piacerebbe. Milan-Lazio, scene che non fanno bene al...

© RIPRODUZIONE RISERVATA