Troppe critiche?
"Questo fa parte del gioco, io cerco sempre di migliorare, andare avanti e rendere felici i tifosi dell'Inter. Penso alla mia famiglia, al mio gruppo e alla mia Inter e di sempre meglio".
L'Inter viene criticata di più dall'esterno perché è la più forte del campionato?
"Non lo so. Ogni stagione e ogni competizione noi cerchiamo di arrivare sempre in fondo. Negli ultimi anni l’abbiamo sempre fatto. Abbiamo riportato i trofei che mancavano da tempo. Sono contento per noi e per i tifosi”.
Sulla lotta Scudetto:
"Quest'anno ci sono 4-5 squadre a uno-due punti. Penso che sarà così fino alla fine. Il campionato italiano è sempre difficile, quest'anno è più equilibrato che gli anni scorsi.
Tu e Chivu vi abbracciate tutti i giorni?
“È vero, lui è uno che abbraccia tutti. A colazione, nello spogliatoio… abbraccia tutti”.
