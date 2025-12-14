Lautaro: “Da anni si parla dell’Inter perché fa bene! Sarò ripetitivo, ma in spogliatoio…”

Lautaro Martinez , capitano dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul campo del Genoa. Ecco le sue parole: "Primi in classifica? Significa tantissimo: ci siamo presi la vetta perché abbiamo lavorato, saputo soffrire e a prescindere da quello che si dice noi pensiamo a noi stessi per dare allegria alla gente che ci segue sempre.

Troppe etichette? E' da anni che si parla dell'Inter perché fa bene, è normale che arrivino critiche e complimenti: siamo consapevoli della nostra forza, vogliamo lasciare l'Inter in alto. Sarò ripetitivo, ma il messaggio in spogliatoio è chiaro. Il messaggio è per noi stessi: siamo noi che lavoriamo per portare l'Inter dove merita".