Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul campo del Genoa. Ecco le sue parole: "Primi in classifica? Significa tantissimo: ci siamo presi la vetta perché abbiamo lavorato, saputo soffrire e a prescindere da quello che si dice noi pensiamo a noi stessi per dare allegria alla gente che ci segue sempre.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Lautaro: “Da anni si parla dell’Inter perché fa bene! Sarò ripetitivo, ma in spogliatoio…”
news
Lautaro: “Da anni si parla dell’Inter perché fa bene! Sarò ripetitivo, ma in spogliatoio…”
Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul campo del Genoa. Ecco le sue parole
Troppe etichette? E' da anni che si parla dell'Inter perché fa bene, è normale che arrivino critiche e complimenti: siamo consapevoli della nostra forza, vogliamo lasciare l'Inter in alto. Sarò ripetitivo, ma il messaggio in spogliatoio è chiaro. Il messaggio è per noi stessi: siamo noi che lavoriamo per portare l'Inter dove merita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA